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ING EMEKLİ PROMOSYON MİKTARINI ARTIRDI!

ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükselttiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekliler, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını taşıyabiliyor.

8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3 bin 500 TL’ye kadar ise 5 bin 100 TL; 3 bin 500 TL- 7 bin 500 TL arası ise 5 bin 950 TL; 7 bin 500-10 bin TL arası ise 7 bin 650 TL; 10 bin TL ve üzeri ise 8 bin 500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında bankadan ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1000 TL, toplamda da en fazla 4 bin TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.