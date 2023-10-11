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        Haberler Gündem EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR LİSTESİ | 2023 yeni emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Emekli banka promosyonları artacak mı?

        Yeni emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte emekli promosyonu veren bankalar...

        Yeni emekli promosyon ödemeleri, emekli maaşlarına ilişkin yapılan son dakika açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıkladı. Gelişmelerin ardından bankaların emekli promosyon ödemeleri gündeme geldi. İşte Ekim ayı emekli promosyonu veren bankalar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:07
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        Emekli promosyonu veren bankalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz." dedi. Emekli maaşlarına ilişkin yapılan açıklamanın ardından gözler "Yeni emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Emekli banka promosyonları artacak mı?" sorularına çevrildi. İşte 2023 Ekim emekli promosyonu veren bankalar listesi...

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        EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE!

        Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammına ilişkin: Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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        EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR, ARTACAK MI?

        Haziran ayında gelen emekli zammının ardından bankalar emekli promosyon ödemelerinde gündelleme yapmıştı. Ocak ayında yapılacak emekli zammının ardından kamu ve özel bankaların emekli promosyon ödemelerinde artış yapması bekleniyor.

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        ING EMEKLİ PROMOSYON MİKTARINI ARTIRDI!

        ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükselttiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekliler, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını taşıyabiliyor.

        8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3 bin 500 TL’ye kadar ise 5 bin 100 TL; 3 bin 500 TL- 7 bin 500 TL arası ise 5 bin 950 TL; 7 bin 500-10 bin TL arası ise 7 bin 650 TL; 10 bin TL ve üzeri ise 8 bin 500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında bankadan ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1000 TL, toplamda da en fazla 4 bin TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

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        Ziraat Bankası

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

        3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

        3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

        7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

        10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

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        Halkbank

        Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

        3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

        3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

        7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

        10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

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        Denizbank

        3.500 TL altı maaş alanlar 3.000 TL,

        3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 3.500 TL,

        7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 4.500 TL,

        10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.

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        Türkiye İş Bankası

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

        Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

        3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

        7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

        10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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