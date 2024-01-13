EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR LİSTESİ 2024 | Emeklilere 15 bin TL'ye varan banka promosyonu kampanyası! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR LİSTESİ 2024 | Emeklilere 15 bin TL'ye varan banka promosyonu kampanyası! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? - Merak Edilenler Haberleri

1 Şurada Paylaş!









En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisin gündeminde yer alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 37,56 olarak açıklanırken; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı. 2023 yılında 12 bin liraya kadar yükselen emekli promosyon ödemesi kampanyaları 15 bin liraya dayandı. İşte 2024 emekli promosyonu veren bankalar ve promosyon ödemeleri...