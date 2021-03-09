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Emekli savcının banka bilgilerini kullanarak 99 bin 750 lirasını dolandıran 2 kişiye dava

Emekli savcı 78 yaşındaki D.A.D.'yi telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 99 bin 750 lirasını kendi hesaplarına aktardıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık "nitelikli dolandırıcılık" suçundan onar yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Emekli savcının banka bilgilerini kullanarak 99 bin 750 lirasını dolandıran 2 kişiye dava
AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, müşteki emekli savcı D.A.D.'yi 17 Eylül 2020'de cep telefonundan arayan bir kişinin kendisini "banka görevlisi" olarak tanıtarak hesabında birtakım işlemlerin yapılması gerektiği için hesap bilgilerini paylamasını istedikleri anlatıldı.

Sanıkların bunun akabinde aldıkları bilgi üzerine hesaba erişim sağladıkları aktarılan iddianamede, sanıkların hesaptaki paraları başka hesaplara aktarmak suretiyle müşteki emekli savcı D.A.D.'yi dolandırdıkları belirtildi.

İddianamede, müştekinin durumu anlamasıyla savcılığa müracaat ederek şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldığı, bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde ise 2 sanığın müşteki D.A.D.'nin hesabındaki toplam 99 bin 750 lirayı 2 farklı hesaba gönderdikleri kaydedildi.

Parayı farklı hesaplara transfer ettiği belirlenen sanıklar İ.G. ve C.E.'nin bu işlemden sonra paraları imza karşılığı bankadan çektikleri aktarılan iddianamede, buna ilişkin kamera kayıtlarının da bankadan temin edilerek soruşturma dosyasına eklendiği bilgisi verildi.

İddianamede, savcılığa çağrılarak ifade veren 2 sanığın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, alınan ifadelerinde paranın geldiği hesapları başkasına kullandırdıklarını, bu iş için de menfaat temin ettiklerini, ancak kullanan kişiyi tanımadıklarını söyleyerek tevil yoluyla suçlamayı kabul ettikleri aktarıldı.

Sanıkların, müştekinin hataya düşürülerek banka bilgilerini paylaşmasını sağladıkları ve hesaplarına aktarılan paraları da bizzat imza karşılığında çekerek kim olduğunu açıklamadıkları kişilere verdikleri vurgulanan iddianamede, sanıkların, bu iş için menfaat elde ederek hesaplarını kullandırmak suretiyle üzerlerine atılı suça iştirak ettikleri kaydedildi.

İddianamede, sanıklar İ.G. ve C.E.'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar ilerleyen günlerde Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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