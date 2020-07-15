Emekli şube müdürü terasına

AA

Tanyeri, 2017 yılında emekli olduktan sonra çok sevdiği doğadan kopmak istemedi. Bunun üzerine evinin yaklaşık 20 metrekarelik terasında 120'den fazla saksıda yurdun çeşitli bölgelerine özgü ürünleri yetiştirmeye başlayan Tanyeri, su kabı ve yemliklerle de terasına gelen kuşları besliyor.Tanyeri, AA muhabirine, emekli olduktan sonra güzel vakit geçirmek için çiçek yetiştirme, resim yapma gibi hobilere yöneldiğini belirterek, "Salgın döneminde dışarıya çıkamadık ama yeşilden uzaklaşmadan terasımızda zaman geçirdik. Serçe, kumru, güvercin ve kargaları da besledik. Her sabah erkenden kalkıp onları izledim." dedi.Terasında önce çiçek yetiştirdiğini daha sonra sebzeyle devam ettiğini anlatan Tanyeri, şunları söyledi:"Marketlerin önlerinden aldığım atıl durumdaki kasaları boyadım. Bunlara biber, salatalık, maydanoz, çilek gibi ürünleri ektim. Akdeniz'den limon ve mandalina getirdim, yetiştirmeyi başardım. Ege'nin meşhur begonvilini ektim. Karadeniz'den sedir, ladin getirdim. Urfa'dan biber fideleri getirip yetiştirdim. Bulgaristan'dan getirdiğim asmadan da yılda neredeyse bir kasa üzüm alıyoruz."Tanyeri, salgın sürecinde zamanının büyük bölümünü terasında bitkilerle geçirdiğini, hem kendisinin hem de ailesinin bu sayede morallerini yüksek tuttuğunu anlattı.Sabah uyandığında bir sebzenin bir çiçeğin büyüdüğünü görmenin kendisine huzur verdiğini vurgulayan Tanyeri, "Hem meyve, hem sebze hem de çiçek yetiştiriyorum. Bunların arasında hiç yaşlanmayacağımı düşünüyorum. Doğanın içinde zaman geçirmek benim için en büyük mutluluk." diye konuştu.