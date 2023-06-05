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Emekli maaş zammında 5 aylık oran netleşti! Emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

Emekli zammında son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Kamu işçilerine yapılan zam sonrasında en düşük kamu işçisi maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur maaşları için yapılan açıklamalar sonrasında emekli maaş zammında sorgulamalar arttı. Öte yandan, TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve emekli maaşında 5 aylık zam oranı belli oldu. İşte, emekli maaşlarında ek zam gelişmesi ile yeni emekli maaşlarında son durum...

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  • EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI | 5 aylık enflasyon farkı ile 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Merakla beklenen 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, kamuoyunu yakından ilgilendiren enflasyon oranını duyururken emekli maaş zammını da doğrudan ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylelikle, 5 aylık emekli maaşı zam oranı netlik kazandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz aylarda yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak güncellenmişti. Peki, enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2023 emekli zammında son gelişmeler
  • EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI | 5 aylık enflasyon farkı ile 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli oldu. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netlik kazanacak. 
  • EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI | 5 aylık enflasyon farkı ile 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26 
  • EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI | 5 aylık enflasyon farkı ile 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞU ANDA NE KADAR?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak Kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti:
  • EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI | 5 aylık enflasyon farkı ile 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    "Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak."

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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