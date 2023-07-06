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Emekli maaş zammı son dakika haberleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. 5 Temmuz günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19,77 oldu. Memur ve emekli maaşlarına refah payı hariç yapılacak olan zam oranı netleşti. En düşük memur maaşına yüzde 86 zam yapılırken yeni zamlı maaş 22 bin 017 TL'ye çıkartıldı. Meclis'e sunulan teklifin aynen yasalaşması halinde Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise yüzde 19.77 oranında zam gelecek. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zamdan emekliler yararlanamayacak. İşte 2023 6 aylık enflasyon farkı ile ek zamlı SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşlarında son durum...