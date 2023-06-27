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Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Temmuz zammı öncesi geri sayım başladı. Önümüzdeki pazartesi günü enflasyon artış oranın açıklanmasıyla birlikte emekli Temmuz zammı da belli olmuş olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli zammı tahminleri...

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  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    Emekli Temmuz zammı haftaya pazartesi günü Haziran ayı enflasyon artış oranın açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zamları neteleşecek.  Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2023 en düşük emekli maaşı ve emekli zammı tahminleri...
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. 
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

    En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

    2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

    2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri konusunda kritik açıklamalarda bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı 
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

    "KADEMELİ ARTIŞ OLACAK?"

    Konuya ilişkin olarak Kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti: "Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak."
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

    7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26 
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli oldu. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netlik kazanacak. 
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

    TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Açıklanacak rakamlara refah payının da eklenmesi bekleniyor.
  • Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Son bir hafta kaldı! 2023 En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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