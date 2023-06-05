MAAŞ ZAMMINDA 5 AYLIK NETLEŞİYOR!

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması emekli ve memur 5 aylık zam oranı belli olacak. TÜİK 5 Haziran Pazartesi saat 10:00'da enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakam özellikle Haziran ayında toplantıları gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir belirteç olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi.