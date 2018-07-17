Enflasyon farkına bağlı olarak SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı emeklilerine yapılan zam, 3 Temmuz'da belli olmuştu. Ancak SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı emeklileri Temmuz ayı maaşlarını zamsız almıştı. Yapılan zam farkı ise yine Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Peki; SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte cevabı...

SGK - BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farkları Temmuz ayı içerisinde yatacak ancak tüm emeklilere zam farkları aynı gün yatmayacak.

SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farklarının verilme tarihleri:

SGK: 17 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arasında

Bağ-Kur: 25 - 28 Temmuz tarihleri arasında

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?

Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN