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        Haberler Gündem Güncel Emekli vaiz hava almak için açtığı pencereden düştü | Son dakika haberleri

        Emekli vaiz hava almak için açtığı pencereden düştü

        Diyarbakır'da hava almak için açtığı pencereden düşen 65 yaşındaki emekli vaiz Muhammed Zaif Başer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:13
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        Emekli vaiz pencereden düştü
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        Diyarbakır'da pencereden düşen emekli vaiz kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi.

        Apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif Başer, dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü.

        Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Başer’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

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