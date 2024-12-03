TÜİK KASIM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42.91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.

Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26.24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92.49 ile eğitim olarak hesaplandı.