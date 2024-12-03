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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli ve memur enflasyon farkı netleşiyor! SSK Bağkur ile memur ve emekli memur maaş zammı ne kadar olacak, Kasım enflasyon farkı ne oldu?

        Emekli ve memur enflasyon farkı netleşiyor!

        Milyonlarca vatandaşın gözü enflasyon farkına çevrildi. Bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; SSK, Bağkur ile memur ve emekli memur enflasyon farkı netleşmeye başladı. İşte, detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:30
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        TÜİK tarafından Kasım enflasyon rakamları açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon farkı da netleşmeye başladı. İşte, son verilere göre SSK Bağkur ile memur ve emekli memur maaş zammına dair son durum...

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        TÜİK KASIM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42.91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.

        Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26.24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92.49 ile eğitim olarak hesaplandı.

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        EMEKLİ VE MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR

        Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 14,58 memur ve emekli memur aylıkları için yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.

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