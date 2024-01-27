Emekli ve memur maaş zam farkı ödeme tarihleri! 2024 Ocak ayı memur ve memur emeklisi maaş zam farkı ödemesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli ve memur maaş zam farkı ödeme tarihleri! 2024 Ocak ayı memur ve memur emeklisi maaş zam farkı ödemesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli ve memur maaş ödemeleri sürerken gözler memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Memurların alacağı zam oranı 6a aylık enflasyon farkı ve yüzde 15lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Emekli zammına yapılan yüzde 11,68 oranındaki ek zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak-Temmuz döneminde alacakları zam oranı memur zammı ile eşitlendi. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye yükselirken en düşük emekli maaşı ise 14 bin 741 lira oldu. Emekli ve memur zammının netleşmesinin ardından 14 günlük zam farkının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İşte 2024 Ocak memur ve emekli zam farkı ödeme tarihleri...

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

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EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.