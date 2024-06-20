Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık enflasyon fark toplamı yüzde 22.72 olarak belirlendi.