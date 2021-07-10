Emekli Temmuz zammı sonrası gözler "Emekli maaşları ne zaman yatacak?" ve "Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?" soruların cevabına çevrildi. İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve emekli Temmuz zam farkı ödeme tarihleriyle ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zam farklarıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri de 12 - 20 Temmuz arasında yapılacak.

SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SGK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17’sinde,

- 7 olanlara her ayın 18’inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20’sinde,

- 1 olanlara her ayın 21’inde,

- 8 olanlara her ayın 22’sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24’ünde,

- 2 olanları her ayın 25’inde,

- 0 olanlara her ayın 26’sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.