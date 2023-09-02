EMEKLİ ZAMMI 2023-2024 | Emekli maaşı ek zam için tarih verildi! Zamlı emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

EMEKLİ ZAMMI 2023-2024 | Emekli maaşı ek zam için tarih verildi! Zamlı emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

Emekli maaş zammı, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerinin gündeminde yer alıyor. TBMM'den geçen karar sonrası yüzde 19,77 oranındaki emekli zammı refah payı ile birlikte yüzde 25 oranına yükseltilmişti. 2023 yılı Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan emekli maaş zammı için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan da emekli ek zammı açıklaması geldi. Yıldırım emekli ek zammı çalışmaları için tarih verdi. İşte 2023 - 2024 emekli maaşı ek zammı son dakika gelişmeleri ile olası zamlı emekli maaşları...

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

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BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.