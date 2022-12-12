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Emekli zammı son tahminler netleşmeye başladı! İşte emekli maaş tahminleri

Emekli zammı Ocak 2023 tahminleri yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte netleşiyor. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte Ocak 2023 emekli zammı da kesinleşmiş olacak. İşte memur, Bağ-Kur ve SSK emekli maaş tahminleri..

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  • EMEKLİ ZAMMI 2023 Ocak | Enflasyon beklentisi belli oldu, memur, Bağ-Kur SSK emekli zam tahminleri netleşti - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Emekli zammı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından uzmanlar tarafından hesaplandı. Peki, memur SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
  • EMEKLİ ZAMMI 2023 Ocak | Enflasyon beklentisi belli oldu, memur, Bağ-Kur SSK emekli zam tahminleri netleşti - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    EMEKLİ ZAMMI SON TAHMİNLER 

    SSK ve Bağ-Kur emeklilierine Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranına göre en az yüzde 14,04 zam gelecek. Kesin zam tutarı ise Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapılacak. Tıpkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklilerinin de Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş zamları netelşemiş olacak.
  • EMEKLİ ZAMMI 2023 Ocak | Enflasyon beklentisi belli oldu, memur, Bağ-Kur SSK emekli zam tahminleri netleşti - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI 

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45

     
  • EMEKLİ ZAMMI 2023 Ocak | Enflasyon beklentisi belli oldu, memur, Bağ-Kur SSK emekli zam tahminleri netleşti - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62
  • EMEKLİ ZAMMI 2023 Ocak | Enflasyon beklentisi belli oldu, memur, Bağ-Kur SSK emekli zam tahminleri netleşti - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

    Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

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    Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak iken yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir artışın gelecek yıl ocak ayında da yapılması bekleniyor.

     
  • EMEKLİ ZAMMI 2023 Ocak | Enflasyon beklentisi belli oldu, memur, Bağ-Kur SSK emekli zam tahminleri netleşti - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    AK Parti hükümetleri döneminde 2003, 2004, 2005, 2010 ve 2011 yıllarında emekli aylıklarına refah payı zammı yapıldı. Refah zammı 2003 yıllında seyyanen artış şeklinde gerçekleşirken, diğer yıllarda genellikle düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapıldı.

     
  • EMEKLİ ZAMMI 2023 Ocak | Enflasyon beklentisi belli oldu, memur, Bağ-Kur SSK emekli zam tahminleri netleşti - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

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