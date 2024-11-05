Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamları açıklarken, memur ve emekli maaşlarında temmuz – ekim dönemindeki enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye olarak açıklanmıştı. Enflasyon farkı ile yeni emekli maaşının ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kurlular tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Ocak 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...