BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre kamu görevlilerimiz ve emeklilere oransal olarak; 2024 yılında yüzde 15 + 10 oranında zam verildiğini kaydeden Işıkhan, “Enflasyon farkı ile birlikte Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında yüzde 19,31 olmak üzere, kümülatif olarak yüzde 78,07 oranında artış yapılmıştır. 2025 yılında ise yüzde 6 + 5 oranında zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir . Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

En düşük emekli aylığını, 2024 yılı Ocak ayında 10 bin TL’ye 2024 yılı Temmuz ayında ise 12 bin 500 TL’ye yükselttiklerini hatırlatan Işıkhan, “Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.