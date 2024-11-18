Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay olduğu gibi ekim ayında da enflasyon rakamlarını açıklarken, memur ve emekli maaşlarında temmuz – ekim dönemindeki enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak oluştu. Bilindiği gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yeni yılda emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...