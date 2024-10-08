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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025 OCAK | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca emekli ve memurun gözü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına çevrildi. Emekli zammının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamlarında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kurlular enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesaplamaları yapmaya başladı. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Ocak emekli maaşı zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:37
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        Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı netlik kazanacak. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2025 emekli zammına ilişkin tüm detaylar...

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        TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

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        Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.

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        2025 OCAK EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;

        SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.

        Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

        Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

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