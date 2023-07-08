Emekli zammı hesaplama ekranı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşlarına yüzde 17,55 ve emekli maaşlarına ise refah payı hariç yüzde 19,77 oranında zam geldi. TBMM'ye sunulan önerge ile Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Son dakika emekli zammı açıklamasının ardından "SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 emekli zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?" araştırmaları hız kazandı.

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EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.