Emekli zammı hesaplama robotu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasanın ardında gündeme geldi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,77 olarak açıklanırken refah payı ile birlikte emekli maaş zammı yüzde 25 olarak belirlendi. SSK emekli aylıkları her ayın 17'si ile 26'ı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Emekli maaşı ödeme tarihlerinin gelmesiyle birlikte gözler "Yüzde 25 zammı ile SSK ve Bağ-Kur ne kadar, kaç TL emekli maaşı alırım?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama ekranı...

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EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılacak.