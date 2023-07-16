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        Yüzde 25 zammı ile SSK ve Bağ-Kur ne kadar, kaç TL emekli maaşı alırım?

        Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ekranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli zammı, refah payı ile birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa kanunu ile emekli maaşlarına son 6 ay uygulanacak zam oranı netleşti. İşte 2023 SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 10:17
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        Emekli zammı hesaplama robotu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasanın ardında gündeme geldi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,77 olarak açıklanırken refah payı ile birlikte emekli maaş zammı yüzde 25 olarak belirlendi. SSK emekli aylıkları her ayın 17'si ile 26'ı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Emekli maaşı ödeme tarihlerinin gelmesiyle birlikte gözler "Yüzde 25 zammı ile SSK ve Bağ-Kur ne kadar, kaç TL emekli maaşı alırım?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama ekranı...

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        EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!

        TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

        EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılacak.

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        EYT'LİLER DE YARARLANACAK

        Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

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        17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

        En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

        Bu tabloya göre;

        SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

        EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

        Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak..

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!

        Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz
        Müsteşar (1/1) 28.729 33.771
        Genel müdür (1/1) 25.427 29.889
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729
        Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183
        Öğretmen (1/4) 11.833 13.910
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693
        Başkomiser (1/4) 11.833 13.910
        Polis memuru (1/4) 11.833 13.910
        Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910
        Mühendis (1/4) 11.848 13.927
        Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999
        Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557
        Profesör (1/4) 20.542 24.147
        İmam-hatip 11.833 13.910
        Avukat (1/4) 11.833 13.910
        En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288
        Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 25 ZAM

        Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göreEmekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

        Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.

        Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

        Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.

        Bu tabloya göre;

        SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

        EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

        Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!

        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık
        SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500
        SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500
        Ek ödeme dahil
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        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

        Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.

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        4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

        4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        T.C Kimlik numaranızı,

        SSK Sicil Numaranızı,

        Baba adı,

        Nüfus il,

        Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

        ‘Sorgula’ butonuna basın

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

        TC Kimlik numaranızı,

        Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

        Doğum tarihi,

        Cinsiyet,

        4A çalışma süresi

        Başlangıç ve bitiş tarihi,

        Hizmet türünü seçin.

        Altta bulunan hesapla butonuna basın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        Ne Zaman Emekli Olurum?

        4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

        SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

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