Emekli zammı netleşiyor! 2025 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, yılın son günlerinde en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler aralık ayına dair enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, Ocak ayında gerçekleşecek yeni artış oranı büyük bir merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya dair açıklamaları ise yakından takip ediliyor. Peki, 2025 yılı için emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri...
Yeni yıl yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam düzenlemeleri gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla, yıl sonu maaş artış oranlarına dair hesaplamalar hız kazandı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olarak belirlenmesi sonrası Ocak ayında yapılacak artış oranı, milyonlarca emeklinin gündeminde. Özellikle enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağı konusunda resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Ocak ayında emekli maaşlarının ne kadar artacağı sorusu şimdiden büyük bir heyecanla yanıt bekliyor. Peki, 2025 ocak emekli maaşlarında ne kadarlık bir artış olacak? İşte emekli maaşı zam oranlarına dair son durum...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI"ASLA UMUT TACİRLİĞİ YAPMADIK"
2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya geldik hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbıhal ettik.
Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek. Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.
2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;
"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
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