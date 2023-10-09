Emekli zammı için kritik gün, gözler Kabine'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı kararını açıklayacak!
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin zam oranı şimdiden yüzde 25,11 oldu. Emekli zammı son dakika açıklamaları için gözler 9 Ekim Pazartesi gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Emekli zammına yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası müjdeli bir haber vereceğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli ek zammında ilişkin sunum yapması bekleniyor. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan tarafından yürütülen çalışmada emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödenmesi de gündemde yer alıyor. İşte 2023-2024 emekli zammı son dakika gelişmeleri...
Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Kabine Toplantısının ardından emekli ve memurların maaşlarına ilişkin müjde vereceğini açıkladı. Öte yandan Bakan Işıkhan ise işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklayacaklarını duyurdu. Son dakika açıklamalarının ardından gözler "2023-2024 emekliye ek zam var mı, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte emekli ek zammında son durum...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Bakanlar Kurulu toplantısında memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı:
''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.''
"KABİNE TOPLANTISINDAN SONRA MÜJDEYİ AÇIKLAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA YEŞİL IŞIK! GÖZLER KABİNE'DE!
Kabine toplantısı 9 Ekim Pazartesi günü sıcak gündemde, önemli başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele operasyonları ve emekli maaş zamları görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftasonu yapılan AK Parti kongresinde, bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurların maaşlarına ilişkin müjdenin ilk kabine toplantısının ardından açıklanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak, detayları paylaşması bekleniyor.
EMEKLİ ZAMMINDA 'KASIM AYI' İDDİASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni yıl öncesini işaret etmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat vermesi, emekli maaş zammı düzenlemesinin yeni yıldan önce bitirilme ihtimalini güçlendiriyor. Öyle ki, emekli zammı düzenlemesinde Kasım ayı öne çıkan tarih olarak dikkat çekiyor.
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM MI GELECEK?
TBMM'nin açılmasıyla birlikte önemli gündem maddelerinden birisi de emekli maaş zammı düzenlemesi durumunda. 3 aylık enflasyon farkının da belli olmasıyla emekli zammı düzenlemesinde çalışmalar hız kazandı.
Atılacak adımlar henüz netlik kazanmazken emekli zammı düzenlemesiyle ilgili çeşitli formüller de ön plana çıkıyor. Kulislerde, ek zam ya da seyyanen zam formülü gibi adımlar da konuşulurken emekli maaş zammı düzenlemesine son halini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vermesi bekleniyor.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.
Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak.
Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
*Ek ödeme dahil
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!
Enflasyonun geniş kesimler üzerinde oluşturduğu olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attıklarını, ve emekliler için ek iyileştirmelere gittiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" dedi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammına ilişkin, "Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.