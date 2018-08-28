Emekli maaşları na her yıl enflasyon oranları doğrultusunda belirli oranlarda zam yapılıyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Merkez Bankası'nın tahmini doğrultusunda uzmanlar Ocak ayı olası emekli zammını hesapladı. Ancak hesaplamalar kesinlik ifade etmiyor. Zira enfalasyon tahmini kesinlik ifade etmiyor. Ayrıca zam enflasyon oranıyla birebir aynı oranda yapılmıyor. Ancak bu durumda Ocak ayı emekli zammına dair tahmini verilere ulaşılabiliyor.

TAHMİNİ EN YÜKSEK ZAM ORANI: 326 LİRA

Tahminler doğrultusunda emekli maaşlarına 68 ile 326 lira arasında artış yapılmış olacak. Merkez Bankası 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.5-14.3 aralığında açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 3.87 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında ise 39,52 ile 189,32 lira arasında artışa gidilmiş olacak.

2019'DA TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞLARI

Zam oranları tahminlere göre gerçekleşirse en düşük emekli maaşı bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaşı ise 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa yükselmiş olacak.

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