Emekli maaş zammı için bekleyiş başlamış durumda. 2022 Temmuz zammında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memurlara %41,69 ve emeklilere ise %42,35 oranında zam uygulandı. SSK ve BAĞKUR emeklileri ise emekli maaş zammının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli maaş zammı beklentisi...