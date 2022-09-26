Her sene Temmuz ve Ocak ayında tekrar hesaplanan ve enflasyon verilerine göre belirli zamlar alan 2023 emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağı yıl sonuna az bir süre kala yeniden gündeme geldi. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşlarına gelecek zam oranını merak ediyor. İşte Ocak 2023 Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı detayları...