Enflasyon oranı açıklamaları ardından emekli ve memur zam oranı merak konusu oldu. Temmuz ayında emekli maaş zam oranı %42,35 olarak açıklanmıştı. İşte "Ocak ayı emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı ile 2023 emekli zammı hakkında güncel bilgiler...