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Emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Ocak 2023 Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ocak ayında yapılacak olan emekli zammı gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon verileri merak edilirken Ocak 2023 emekli zam oranı araştırmaları hız kazandı. Son olarak Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli zammı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Emekli zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Enflasyon oranı açıklamaları ardından emekli ve memur zam oranı merak konusu oldu. Temmuz ayında emekli maaş zam oranı  %42,35 olarak açıklanmıştı. İşte "Ocak ayı emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı ile 2023 emekli zammı hakkında güncel bilgiler...
  • Emekli zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    6 AYLIK ENFLASYON ETKİLİ OLACAK

    Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. 
  • Emekli zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.
  • Emekli zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Kalan 4 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 3.83'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 4 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.
  • Emekli zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADARA YÜKSELECEK?

    2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.
  • Emekli zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Buna göre; yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 4.025 TL'ye yükselmesi bekleniyor. 

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