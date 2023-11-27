Emekli zammı netleşiyor: Yıl sonu enflasyon beklentisi değişti! SSK, Bağ-kur 2024 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı netleşiyor: Yıl sonu enflasyon beklentisi değişti! SSK, Bağ-kur 2024 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika... SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplamaları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında yüzde 25 oranında uygulanan zammın ardından 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. 2024 Ocak emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon farkı şimdiden yüzde 29.41 oldu. Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23 oldu. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayı emekli zammı oranı da netleşecek. İşte 2024 Ocak en düşük emekli maaş zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

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"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli maaşlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Yılmaz "Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil" dedi.

Yılmaz EYT'nin, henüz bitmiş bir süreç olmadığını belirtti. 2 milyon insan emekli olduğunu ama daha EYT ile emekli olacak 3 milyon kişi olduğunu söyleyen Yılmaz "Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz. Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."

Yılmaz enflasyonla mücadelede son aylarda, aylık bazda sonuç almaya başladıklarını belirtti. CDS'in, Mayıs seçimleri öncesinde 700 puan üstüyken, şu anda 339 olduğuna dikkat çekti.