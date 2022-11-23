EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

Geçen yıl 1500 lira olan en düşük emekli aylığı bu yılın başında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında da 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-Kur’luların normal emekli aylıkları şu an 2.041 TL ile 2.399 TL arasında bulunuyor. Bu aylıklar ocak ayında öncelikle 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bu artış sonucunda aylığı 3 bin 500 TL’nin altında kalanlara aradaki fark hazine tarafından ödenecek.

2000 öncesi emekli olan SSK’lıların en düşük aylığı ise normalde 3 bin 293 seviyesinde bulunuyor ama 3 bin 500 TL aylık ödeniyor. Ocak ayında bu kişilerin emekli aylığı en düşük enflasyon senaryosunda bile 3 bin 500 TL’yi aşacağı için gelecek yılın ilk yarısında kendi çalışmalarından dolayı hak ettikleri normal emekli aylığını alacaklar.