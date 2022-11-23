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Emekli maşlarına Ocak 2023'te zam gelecek! İşte son hesaplamalar

Emekli maaşlarına Ocak 2023'te son 6 ayın toplam enflasyon farkı toplamı doğrultusunda zam yapılacak. Bununla birlikte enflasyon oranlarındaki artış nedeniyle emekli zammına refah payı ilavesi sinyali de geldi. İşte gücel Bağ-Kur ve SSK emekli zammı tahminleri...

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  • EMEKLİ ZAMMI Ocak 2023 son dakika EK ZAM sürprizi | SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak ?

    Emekli zammı Ocak 2023 hesaplamları başladı. Bilindiği üzere emekli maaşlarına 6 ayda bi,r defa aylık enflasyon farkı toplamına göre zam yapılıyor. Temmuz zammı sonrası ilk 4 ayın enflasyon toplamı 10.45 olarak tespit edildi. Buna göre şimdlik emeklilere yüzde 10.45 zam netleşmiş oldu. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı yani ek zam sinyali de geldi. İşte tüm veriler ışığında emekli maaş zammında güncel hesaplamalar...

     
  • EMEKLİ ZAMMI Ocak 2023 son dakika EK ZAM sürprizi | SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak ?

    4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI ŞEKİLLENDİ!

    Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri yüzde 10.45 enflasyon artış oranı netleşmiş oldu. 

    İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı aylık enflasyon farkı oranları:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    Kasım ve Aralık ayı zam farklarının netleşmesiyle birlikte emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Bununla birlikte haziran ayı sonrası 4 ayın farkları toplandığında yüzde 10.45'lik zam netleşmiş oldu.

     
  • EMEKLİ ZAMMI Ocak 2023 son dakika EK ZAM sürprizi | SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak ?

    YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65.2

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 85.51, on aylık dönemde ise yüzde 57.80 oranında arttığını açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2 olarak belirlendi.

    Enflasyon geçen yılın kasım ayında yüzde 3.51, aralık ayında da yüzde 13.58 olarak gerçekleştiği için, ekim ayında yüzde 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, baz etkisinden dolayı aralık ayında daha düşük çıkması bekleniyor. Şayet kasım ve aralık ayı enflasyonları geçen yılın aynı aylarındaki gibi çıkarsa bu durumda yıllık enflasyon yüzde 85.52 olacak.

     
  • EMEKLİ ZAMMI Ocak 2023 son dakika EK ZAM sürprizi | SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak ?

    REFAH PAYI GÜNDEMDE

    Son bir yıldaki yüksek enflasyonun emekli aylığı ve memur maaşlarında yarattığı tahribatın telafi edilmesi için beklentiler bir süredir dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hükümette bu yönde çalışma yapıldığı bilgileri kulislere yansımaya başladı. Bu amaçla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yeni yılda yüzde 5-10 oranında refah artışı yapılması bekleniyor.
  • EMEKLİ ZAMMI Ocak 2023 son dakika EK ZAM sürprizi | SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak ?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

    Geçen yıl 1500 lira olan en düşük emekli aylığı bu yılın başında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında da 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

    2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-Kur’luların normal emekli aylıkları şu an 2.041 TL ile 2.399 TL arasında bulunuyor. Bu aylıklar ocak ayında öncelikle 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bu artış sonucunda aylığı 3 bin 500 TL’nin altında kalanlara aradaki fark hazine tarafından ödenecek.

    2000 öncesi emekli olan SSK’lıların en düşük aylığı ise normalde 3 bin 293 seviyesinde bulunuyor ama 3 bin 500 TL aylık ödeniyor. Ocak ayında bu kişilerin emekli aylığı en düşük enflasyon senaryosunda bile 3 bin 500 TL’yi aşacağı için gelecek yılın ilk yarısında kendi çalışmalarından dolayı hak ettikleri normal emekli aylığını alacaklar.

     

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