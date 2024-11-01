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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI OCAK 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli maaş zammı hesaplama Ocak 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli ve memur maaşlarında gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. TÜİK, temmuz, ağustos ve eylül enflasyon oranlarını açıklamasının ardından SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanmaktadır. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SGK (4A, 4B, 4C) 2025 Ocak emekli maaşı hesaplama robotu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:56
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        Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Üç aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Emekli maaş zammı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte Ocak 2025 emekli zammına ilişkin tüm detaylar...

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI!

        AA Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" ifadelerini kullanırken.

        'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Bakan Işıkhan "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi.

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        TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

        Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

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        Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.

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        2025 OCAK EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;

        SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.

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        Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

        Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

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        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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