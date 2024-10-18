Emekli zammı 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, Ocak ayında yapılacak olan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş zamları gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili beklentiler yavaş yavaş şekilleniyor. Milyonlarca emekli, "En düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Emeklilere uygulanacak zam oranı nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Eylül ayının bitimiyle birlikte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon oranı da belli oldu ve %8,92 olarak kaydedildi. İşte emekli maaşlarındaki zamlarla ilgili son bilgiler...
Ocak ayında yapılacak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş artışları, gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Emekli maaşlarında beklenen zam oranlarına dair tahminler yavaş yavaş netleşmeye başlarken, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne oranda zam yapılacak?" gibi sorular, milyonlarca emeklinin merak ettiği başlıca konular arasında. Eylül ayının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait üç aylık enflasyon verisi de %8,92 olarak açıklandı. İşte emekli maaş artışlarına dair güncel bilgiler...
TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.
Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.
2025 OCAK EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
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