Emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2024 yüzde 49,25 emekli zammı ne zaman yürürlüğe girecek?
Emekli zammına yapılan ek zammın ardından emekli maaşları memur zam oranına eşitlendi. Yüzde 49,25 oranındaki emekli zammının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı ödemeleri yapılacak. Bakan Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2024 emekli zam farkı ödeme tarihine ilişkin merak edilenler...
Emekli ek zammı için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Ocak zammının ardından 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli zam farkı ödeme tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklaması sonrasında gözler "Emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, emekli zam farkları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2024 emekli zammı yürürlük tarihine ilişkin detaylar...
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.,
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU!
En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.
EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.
EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı TBMM Genel Kurulu'nda 6 aylık enflasyon farkı ve rafah payı ile birlikte yüzde 49,25 oldu.
Emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından düzenleme yürürlüğe girecek.
EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı.
Bakan Işıkhan "Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.