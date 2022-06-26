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Bakan Bilgin'den son dakika emekli zammı açıklaması: Emekli Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile netlik kazanacak olan emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. 5 aylık farkın netleşmesiyle emekli zam oranı şimdiden yüzde 35'i geçti. İşte 2022 Emekli Temmuz zammı son durum...

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  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    Emekli maaş zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Yüzde 40'lara varan bir dokunuş" açıklaması ardından bir diğer açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 73,50 oranında gerçekleşirken 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 şeklinde hesaplandı. İşte Emekli zammı hakkında son dakika açıklamaları ve ara zam ile ilgili merak edilenler...
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada,

    "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    "YÜZDE 40'LARA VARAN DOKUNUŞ OLACAK"

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un emekli zammı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde; "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor."
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    BAKAN NEBATİ'DEN SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

    Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevaplayan Bakan Nebati, temmuz memur zammı hakkkında "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 35.64 oranında artacak. Böylece 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 liradan 4 bin 467 liraya yükselecek.

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

    Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. 
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    SSK (2000 ÖNCESİ)

    3.293

    4.467

    SSK (2000 SONRASI)

    2.041

    2.769

    BAĞ-KUR (ESNAF)

    2.399

    3.254

    BAĞ-KUR (TARIM)

    2.262

    3.068

     

     

     
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    SSK (2000 ÖNCESİ)

    3.293

    4.467

    SSK (2000 SONRASI)

    2.041

    2.769

    BAĞ-KUR (ESNAF)

    2.399

    3.254

    BAĞ-KUR (TARIM)

    2.262

    3.068

     
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    EMEKLİ TEMMUZ AYI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

    5 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı 31,71 olurken Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran yüzde 35,64’e yükseldi. Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise temmuz ayında maaş zamları yüzde 36- 38 arasında olabilir. 
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?

    (TL)

     

     

    UNVAN VE DERECE

    Ocak

    Mayıs

    Vali

    23.581

    31.834

    Genel müdür (1/4)

    20.480

    27.648

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    8.623

    11.641

    Memur (Lise - 15/1)

    5.976

    8.068

    Öğretmen (9/1)

    6.633

    8.955

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)

    14.222

    19.200

    Başkomiser (8/1)

    9.466

    12.779

    Polis memuru (11/1)

    8.668

    11.702

    Uzman doktor (7/4)

    10.574

    14.275

    Hemşire (Lisans - 9/1)

    7.434

    10.036

    Mühendis (8/1)

    9.178

    12.390

    Teknisyen (Lise - 13/1)

    6.256

    8.446

    Araştırma görevlisi (8/1)

    9.450

    12.758

    Vaiz (Lisans - 9/1)

    6.821

    9.208

    Avukat (9/1)

    8.585

    11.590

    Hizmetli (Lise - 15/1)

    5.570

    7.520

    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

     
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    Müsteşar (1/1)

    15.456

    20.866

    Genel müdür (1/1)

    13.663

    18.445

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    5.276

    7.123

    Memur (Lisans - 4/1)

    4.241

    5.725

    Öğretmen (1/4)

    5.276

    7.123

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)

    8.954

    12.088

    Başkomiser (1/4)

    5.376

    7.258

    Polis memuru (4/1)

    5.376

    7.258

    Hemşire (Lisans - 1/4)

    5.128

    6.923

    Mühendis (1/4)

    6.432

    8.683

    Teknisyen (Lise -1/4)

    4.477

    6.044

    Profesör (1/4)

    11.011

    14.865

    İmam-hatip

    5.276

    7.123

    Avukat (1/4)

    5.276

    7.123

    En düşük memur emekli aylığı

    4.289

    5.790

    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

    		    
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK!

    Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında % 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek.

    SSK emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam yüzde 31,71'i, 5 ay bazında yüzde 35,64’ü bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak.
  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

    BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

    Öte yandan Bakan Bilgin'den de SSK ve Bağkur emekilerine ek zam sinyali sayılabilecek ipuçları geldi. Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum."

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