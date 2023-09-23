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        Haberler Gündem EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam açıklaması! 7500 TL SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli zammında son gelişmeler: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emeklilerin gözü kulağı yapılması beklenen maaş zammına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda en düşük memur maaşlarında yapılan düzenlemenin ardından SSK ve Bağkur 7500 TL olan en düşük emekli maaşı için de ek zam formülü gündeme geldi. Konuyla ilgili hükümet kanadından çeşitli açıklamalar yapılırken en son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan emekli zammı için tarih verirken emeklilerin yaşadığı sıkıntıların giderecek adımların atılacağını belirtti. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek ve ek zam düzenlemesi ne zaman uygulanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 07:57 Güncelleme: 23.09.2023 - 07:57
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        Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri bir süredir gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda en düşük memur maaşlarına yapılan düzenlemenin ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrilmişti. Yurt genelindeki milyonlarca emekli, 7500 TL olan en düşük emekli maaşına gelmesi beklenen ara zam formülünün ardından konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu doğrultuda, hükümet kanadından da çeşitli açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde emekli maaş zammı ile ilgili de konuştu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ek zam ne zaman gelecek? İşte 2023 emekli maaş zammı ile ilgili son açıklamalar...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta bulunan Türkevi'nde emekli maaşına ilişkin, "Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz iyileştirici adımlar atacağız, 2024'e inşallah bu kararları vermiş olarak gireriz." ifadelerini kullandı.

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammına ilişkin, "Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!

        Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

        Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.

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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

        2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

        Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

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        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

        (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

        *Ek ödeme dahil

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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