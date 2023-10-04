EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 3 aylık enflasyon farkı zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 3 aylık enflasyon farkı zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. 6 aylık enflasyon verisi ile netlik kazanan emekli maaşlarında ise 3 aylık enflasyon farkı açıklandı. Yeni verilerin ardından emeklinin 3 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ile 2024 ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" ifadelerini kullandı.

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3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.