EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama

Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan zam ile beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında artış yaşanacak. Emekli maaş zammı için hükümet kanadında çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri ümitlendirecek açıklamalar geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2024 Ocak emekli maaş zammı tahminleri ile ilgili detaylar...

2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.

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2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.