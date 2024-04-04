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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli zammı netleşiyor! 2024 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK'in mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 3 aylık enflasyon oranı da netleşti. Bu bağlamda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. İşte emekli zammı tahminleri ile "2024 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:57
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        Temmuz ayında yapılacak emekli maaş zammında son durum araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, 2024 Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz emekli maaş zammı ile ilgili güncel bilgiler...

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        EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

        SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.

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        ÜÇ AYLIK FARK YÜZDE 15,06

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için bu yılın üç aylık döneminde yüzde 15,06 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 15’i aşarsa, aşan kısmın farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ocak – mart dönemindeki enflasyon farkı yüzde 0,05 gibi çok düşük oranda gerçekleşti.

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        TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 - 42 aralığında tahmin edildi. Para Politikası Kurulu’nun 5 puanlık faiz artışı kararı aldığı son toplantıya ilişkin açıklama enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidileceği şeklinde değerlendirildi. Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporu 9 Mayıs’ta açıklanacak.

        Mevcut projeksiyonlara göre haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 75 olması halinde, ocak - haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 27,21 olacak.

        Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 27,21 oranındaki enflasyon farkı oranında artış yapılacak.

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        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında artış yapılırken ise öncelikle ocak ayındaki yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emekli memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,62 olacak. Bunun üzerine geçen yıl imzalanan toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 oranında artış yapılacak. Böylece, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 21,68 oranında artacak.

        Yeni bir kanun çıkartılmadığı takdirde enflasyon oranı kaç olursa olsun temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artıştan düşük kalacak.

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