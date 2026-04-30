        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2026 TEMMUZ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli maaş zammı hesaplama Temmuz 2026! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli maaşında zam senaryoları gündemi meşgul etmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verisi sonrası 3 aylık enflasyon farkı netleşirken, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan verilere göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,04 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kurlular doğan enflasyon farkı ile emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Ocak ayında 20 bin TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak yeniden belirlenecek. İşte 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 00:12
        1

        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Nisan, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammında nihai zam oranı kesinleşecek. Emekliler ise şimdiden “6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç gelecek, seyyanen zam yapılacak mı?” ve “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

        2

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        3 aylık enflasyon farkı ve emekliler için kesinleşen zam oranı belli oldu. Buna göre Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklandı.

        Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı şimdiden yüzde 10,04 oldu.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları

        Yüzde 10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL

        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri

        4

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 Temmuz emekli maaşı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

        5

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
