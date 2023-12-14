EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2024 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2024 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaş zammında son durum araştırılıyor. Emekli zammı oranı, 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte şekillenmeye başladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zam oranları da kesinleşecek. Peki, 2024 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.