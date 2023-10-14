Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, konuşmasının ilerleyen bölümünde ise “İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında MEMUR-SEN kongresinde yaptığı açıklamada 7.500 liranın üzerinde emekli aylığı alan vatandaşları sevindirmeye yönelik çalışma yapacaklarını belirtirken, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu konuda prim gününü dikkate alan bir kademelendirme yapılacağını açıklamıştı. Bilgin, katıldığı bir televizyon programında maaşı 7.500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla soru üzerine, “Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız” cevabını vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından maaş zammıyla ilgili alternatif çalışmalar yürütülüyor.