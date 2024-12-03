Emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular için emekli zammında oran açıklık kazanmaya başladı. En düşük emekli maaşı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Ocak 4A,4B,4C emekli maaşı hesaplama formülü...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 14,58, memur ve emekli memur aylıkları için yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinlik kazanmış oldu. Bu veriler doğrultusunda emekli maaşı hesabı yapan SSK, ve Bağ-Kurlular emekli maaşına yüzde kaç zam geleceğini araştırmaya başladı. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve enflasyon farkıyla emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı emekli zammına ilişkin,
"Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi." ifadelerini kullandı.
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 14,58, memur ve emekli memur aylıkları için yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından açıklık kazanacak.
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
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