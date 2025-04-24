Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA TEMMUZ 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek ve ne zaman zam yapılacak?

        Emekli maaşı hesaplamaTemmuz 2025! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılan emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Bu kapsamda enflasyon farkı ile SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli zammı hesabı yapmaya başladı. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz SGK (4A, 4B, 4C) emekli maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında enflasyon rakamlarını, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıkladı. Bu kapsamda enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        2

        3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu. Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek.

        Zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.

        Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.

        4

        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

        Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OCAK 2025?

        SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

        6

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?

        Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

        Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor.

        Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.

        7

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması
        Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı