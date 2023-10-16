EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 25 cepte! 2024 Ocak'ta SSK ve Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 25 cepte! 2024 Ocak'ta SSK ve Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilere bir defaya mahsus olarak verilecek 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi açıklamasının ardından emekli zammı da gündeme geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar geldi. İşte 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammında son durum...

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK ORAN NETLEŞTİ: 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.