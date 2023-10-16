Emekli maaş zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 25 cepte!
Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli zammında 3 aylık oran netleşti. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 25 zam kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda emekli maaş zammı tahminleri de şekillenmeye başladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da kritik açıklama geldi. İşte, "Emekliye ek zam gelecek, 2024 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının yanıtlarına ilişkin detaylar...
Emeklilere bir defaya mahsus olarak verilecek 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi açıklamasının ardından emekli zammı da gündeme geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar geldi. İşte 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammında son durum...
EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK ORAN NETLEŞTİ: 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.
Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağını belirten Erdoğan, "Emeklilere ödeme Kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, “Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz. Rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp karar verilecek." dedi.
5 bin TL emekli ikramiyesi için bütçenin zorlandığının altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaş zammına ilişkin olarak ise, "Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz." ifadelerini kullandı.
EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
Emeklilere ek zam ile ilgili çalışmaların yılbaşında netleşmesi bekleniyor.
TBMM'deki çalışmalar başlayınca haberimizde yer vereceğiz.
9.5 MİLYON EMEKLİNİN AYLIĞI 7.500 TL'NİN ALTINDA
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2016 yılından bu yana olan döneme baktığımızda emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemeler öncelikle alt sınır aylığının yükseltilmesi şeklinde oldu. 2019 yılı ocak ayında yapılan düzenleme ile kök aylıkları 1000 liranın altında kalanların aylıkları 1000 liraya tamamlandı. Bu alt sınır daha sonra peş peşe artırıldı. 2020 yılı mart ayında 1.500 TL’ye, 2022 ocak ayında 2.500 TL’ye, 2022 temmuz ayında 3.500 TL’ye, 2023 ocak ayında 5.500 TL’ye, mart ayında da 7.500 TL’ye yükseltildi.
Emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilerek yapılması nedeniyle en düşük emekli aylığı kapsamındaki emeklilerin sayısı da hızla arttı. 2019 yılında yaklaşık 650 bin emekli en düşük emekli aylığı grubunda yer alıyordu. Eski Çalışma Bakanı Bilgin nisan ayında yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7.500 liranın altında maaş alanların sayısı 9.5 milyon civarında” dedi.
Emekli aylıklarına bu yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Emekli aylıkları ocak ayında yüzde 30, temmuz ayında yüzde 25 oranında artırıldı. Enflasyonun üzerine SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında 14.6 puan, temmuz ayında 5.23 puan; emekli memur aylıklarına ise ocakta 13.52 puan, temmuzda 7.45 puanlık ilave artış gerçekleştirildi.
SEYYANEN ZAM VE KADEMELİ ARTIŞ
Normalde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranında, emekli memur aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılıyor.
AK Parti hükümetleri döneminde 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2015 ve 2016 yıllarında emekli aylıklarına refah zammı gerçekleştirildi.
2003 yılında SSK ve BAĞ-Kur’dan aylık alanlara yıl boyunca her ay 75 – 100 TL sosyal destek ödemesi yapıldı. Herkesin aylığı önce 6 aylık enflasyon oranında artırıldı. Bu artış sonucu sosyal destek ödemesinin altında kalan artış tutarları destek ödeme tutarına tamamlandı. Örneğin, yüzdelik artış tutarı 100 TL’lik sosyal destek ödemesinin altında kalanların maaş zammı 100 TL’ye tamamlandı.
Bu sayede, yıllık enflasyonun yüzde 18.35 olduğu 2003 yılında en düşük SSK emekli aylıkları yüzde 38.5 oranında, ortalama emekli aylıkları ise yüzde 28.4 oranında arttı.
BAĞ-KUR’da ise 6. basamak emekli aylıkları yüzde 51.1, 12. basamak emekli aylıkları ise yüzde 38.8 oranında artırıldı.
2004 yılında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 9.35 oldu. Hükümet 2003’te her ay yapılan sosyal destek ödemelerini emekli aylıklarına dahil etti ve ocak-temmuz aylarında yüzde 10’ar oranında artış yaptı.
Yıllık enflasyonun yüzde 7.72 olduğu 2005 yılında ise 6 aylık dönemlerde yüzde 6’şar oranında artış gerçekleştirildi.
DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINA SEYYANEN ZAM
2010 ve 2011 yıllarında da düşük emekli aylıklarını artırmak amacıyla refah payı verildi. Yıllık enflasyonun yüzde 6.40 olduğu 2010 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına seyyanen 60 TL artış yapıldı. Yüksek aylık alanlara ise normal enflasyon oranında artış yansıtıldı.
2011 yılında enflasyon yüzde 10,45 oldu. Hükümet 2011 yılında da SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında seyyanen 60 TL artış yaptı.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2015 yılı temmuz ayında kademeli olarak seyyanen zam yapıldı. Yüzde 4.76’lık artış sonrasında emekli aylığı 1000 TL’nin altında olanlara 100 TL, 1000 TL’nin üstünde olanlara da 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca seyyanen zam verildi.
2016 ocak ayından itibaren ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ödenen aylıklar yüzde 3.86 oranında enflasyon oranında artırıldıktan sonra aylık sınırlaması olmaksızın tüm aylıklara 100 TL seyyanen zam ilave edildi. 2016 yılında ilk defa emekli olanlar da 100 TL’lik seyyanen artıştan yararlandırıldı.
YENİ EMEKLİ ZAMMI NASIL OLACAK?
Emekli aylıklarına nasıl bir zam yapılacağı henüz belli değil. Kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.
Ancak, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu. Emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme yapılabilmesi için aylık bağlama sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi, külfet – nimet dengesini kuracak, uzun süre ve yüksek prim ödeyerek çalışmayı ödüllendirecek bir sistemin kurgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.