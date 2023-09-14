EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | Bakan Şimşek'ten emekli maaş zammı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | Bakan Şimşek'ten emekli maaş zammı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar merak uyandırdı. Bakan Şimşek konuyla ilgili "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündemindeki emekli maaş zammı ve emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi gibi konulara ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Bakan Şimşek "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır.

Çalışanlarımızın alım gücünü nasıl koruruz? Enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyon yüksekkten oynaklığı artıyor, tahmini zorlaşıyor. Firmaların planlaması da zorlaşıyor. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır. Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Kolay olmayacak." dedi.