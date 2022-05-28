Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli zammı ne kadar, ne zaman olacak? Emekli maaşları Temmuz zammı kaç para zamlanacak?

Emekli zammı araştırmaları son günlerde hız kazandı. Memurlar ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarına zam alıyorlar. Geçmiş 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli maaş zammı hesaplanıyor. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre emeklilerin yüzde 31,71, memurların ise yüzde 31,21 oranında zam alacağı ortaya çıkmıştı. Binlerce vatandaş "Emekli zammı ne kadar, ne zaman olacak?" sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar...

ABONE OL
  • 01
    Emekli zammı son durum: 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman olacak? Emekli maaşları Temmuz zammı kaç para zamlanacak?

    Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş süreken gözler Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez uygulanan zam 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oluyor. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli zammı hakkında fikir yürütülebilirken resmi rakamlar için Haziran enflasyon oranının açıklanması gerekiyor. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre emeklilere yüzde 31,71, memurlara ise yüzde 31,21 oranında zam uygulanması beklenirken "SK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman olacak?" soruları gündemde dolaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak işçilerin emeklerinin korunacağının altını çizdi.
  • 02
    Emekli zammı son durum: 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman olacak? Emekli maaşları Temmuz zammı kaç para zamlanacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum."
  • 03
    Emekli zammı son durum: 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman olacak? Emekli maaşları Temmuz zammı kaç para zamlanacak?

    EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    2022 Haziran ayı enflasyon oranının 3 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğinin altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunları kaydetti;

    "Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz."
  • 04
    Emekli zammı son durum: 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman olacak? Emekli maaşları Temmuz zammı kaç para zamlanacak?

    EMEKLİ TEMMUZ AYI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

    4 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı şimdiden 31,71 olurken Merkez Bankası Mayıs ve Haziran ayı beklentilerine göre Mayıs ayında 3,97 olurken Haziran ayında 2,97 olması bekleniyor. Beklentiler ışığında Emekli maaşı Temmuz zam oranının % 38'i bulması bekleniyor.
  • 05
    Emekli zammı son durum: 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman olacak? Emekli maaşları Temmuz zammı kaç para zamlanacak?

    SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 31,71 ZAM

    Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında % 7 toplu sözleşme zammı alacak.  Dört aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 24,71 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek.

    SSK emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam yüzde 31,71'i bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak.
  • 06
    Emekli zammı son durum: 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman olacak? Emekli maaşları Temmuz zammı kaç para zamlanacak?

     

    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

     

    Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4446 5579
    4555 5715
    4663 5851
    4772 5987
    4880 6123
    5423 6804
    5965 7484

     

    Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4880 6123
    5423 6804

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.