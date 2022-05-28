Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş süreken gözler Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez uygulanan zam 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oluyor. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli zammı hakkında fikir yürütülebilirken resmi rakamlar için Haziran enflasyon oranının açıklanması gerekiyor. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre emeklilere yüzde 31,71, memurlara ise yüzde 31,21 oranında zam uygulanması beklenirken "SK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman olacak?" soruları gündemde dolaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak işçilerin emeklerinin korunacağının altını çizdi.