Emekli zammı son durum: SSK Bağkur 2024 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu, emekliye refah payı verilecek mi?
SSK Bağkur emeklisinin gündeminde Temmuz emekli maaş zammı son dakika haberleri bulunuyor. Haziran ayında TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. 6 aylık zam farkı ortaya çıkınca da SSK, Bağ-Kurlular Temmuz zammı ile emekli maaşını hesaplamaya başlayacak. Peki 2024 Temmuz emekli zammı ne kadar oldu, emekliye refah payı verilecek mi? İşte, 2024 Emekli maaş zammı güncel son bilgiler…
Emekli zammına ilişkin son dakika haberleri takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli maaş zammı için kritik 4 aylık veri belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki emekli maaş zammı ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak, emekliye refah payı var mı? İşte detaylar
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
Bu yılın ilk 4 ayı için enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamı netleştikten sonra SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli olacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL Mİ OLACAK?
Habertürk’ten Bülent Aydemir’in açıklamasına göre;
Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25'lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Böylece 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Bayram ikramiyesinde bir artış planlanmazken, bir önceki bayramda olduğu gibi 3.000 TL yatırılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen, “Büyük Emekliler Mitingi”nde en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi için bir kanun çıkarılmasını önermişti.
Bu yılı, “Emekliler Yılı” ilan eden hükümet, bütçe imkân ve dengelerini de gözeterek, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı planlıyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacak ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidilecek.
Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna, yeni emekli olacaklar da dahil…
Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek.
Bu yılın başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları 10 bin TL’ye çıkarılmış ve bu rakamın altındaki tüm aylıklar seyyanen artışla 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Temmuz ayındaki artışta bazı emeklilere hiç zam yapılamaması sorunu ortaya çıkınca, bu yol tercih edilecek. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.
Açlık sınırının 20 bin TL’ye ulaşması göz önüne alındığında bu rakamın emeklileri memnun etmeyeceği açık şekilde görülüyor. Aldığım bilgilere göre hükümet bütçe imkânlarını da gözeterek emeklilere bunun üzerinde herhangi bir zam yapmayı planlamıyor. Emeklilere verilecek ekstra artış için Hazine’nin borçlanma yoluna gitmesi gerekiyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL
16 milyona yaklaşan bütün emekliler, 16 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinde de herhangi bir artış düşünülmüyor. Emekliler, Ramazan Bayramı’nda da 3 bin TL ikramiye almışlardı.