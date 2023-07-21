Emekli maaş zammı 2023: Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu?
Emekli maaş zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. SSK, Bağ-kur maaş zammı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TÜİK tarafından açıklanan veriler ve 6 aylık enflasyon farkına emekli maaş zammında oran kesinleşti. Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK emekli maaşlarına yılın ikinci altı ayı uygulanacak zam oranı açıklandı. Son olarak geçtiğimiz ara zamda en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. İşte 2023 Temmuz zammıyla emekli maaşı tablosu...
Emekli zammında son durum... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Bu kapsamda; Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da düzenlemeden yararlanabilecek. İşte 2023 Temmuz emekli maaş zammında son gelişmeler...
17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.
Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra beklenen emekli zammında güncel rakamlar belli oldu.
SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!
AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.
Ek ödeme dahil kök aylığı 6.000 TL ve altında olan kişiler yıl sonuna kadar 7.500 TL emekli aylığı alacaklar.
Kök aylığı 6.500 TL olanlara temmuz ayından itibaren 8.125 TL, kök aylığı 7.000 TL olanlara 8.750 TL, kök aylığı 7.500 TL olanlara da 9.375 TL aylık ödenecek.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Ölen eşinden veya anne babasından dolayı ölüm aylığı alanlardan haziran ayındaki dul maaşı 3.755 TL, yetim maaşı ise 1.880 TL ve üzerinde olanların eline geçen para temmuz ayında yüzde 25 oranında artacak.
Haziran ayındaki dul maaşı 3.750 TL, yetim maaşı 1.875 TL olanların aylıklarının artıp artmayacağı veya artacaksa ne kadar artacağı aylığın bağlandığı dosyaya göre değişecek.
Ölüm aylığı bağlanan dosyanın kök aylığı 6.000 TL ve altında ise bu kişiden dolayı dul ve yetim aylığı alanlar haziran ayında ne aldılarsa temmuz ayında da aynı aylığı alacaklar. Dosyanın kök aylığı 6.000 TL ile 7.500 TL arasında ise bu dosyadan dul ve yetim aylığı alanların eline geçen para temmuz ayında artacak.